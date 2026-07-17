С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора, задържан в Бистрица

Софийският районен съд решава днес дали да остави в ареста 45-годишния мъж, който беше задържан в село Бистрица да шофира пиян.

Той е задържан за 72 часа с обвинение за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Според доказателствата до момента обвиняемият е управлявал автомобила, като е криволичел и създавал условия за възникване на пътен инцидент.

Установено е, че той е бил зад волана с 4,6 промила алкохол в кръвта.

45-годишният шофьор го грози наказание от 1 до 3 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лева.