На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница

Българският патриарх Даниил посети храм "Света Великомъченица Марина" в село Лешница, община Сандански, по повод храмовия празник и отбелязването на 100 години от освещаването на църквата.
Негово Светейшество оглави тържествената Света литургия и водосвета в съслужение с духовници от Неврокопската епархия.
Празникът събра жители и гости на селото, които заедно отбелязаха вековния юбилей на храма – символ на вярата и духовното единство на местната общност.
патриарх Даниил: "Вярата в живия Бог свидетелства хората с какво усърдие, с каква любов се грижат за това свято място. Едно от най-красивите места в селото е храма и това е още едно свидетелство къде е истината. Така че нека всички се приобщаваме във вярата, да посещаваме редовно нашите православни храмове, да се утвърждаваме в тази вяра, която даде на св. Марина такава сила, че да устои на всичко и до днес да се застъпва за всички нас. Честит и благословен празник!"