На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница

Българският патриарх Даниил посети храм "Света Великомъченица Марина" в село Лешница, община Сандански, по повод храмовия празник и отбелязването на 100 години от освещаването на църквата.

Негово Светейшество оглави тържествената Света литургия и водосвета в съслужение с духовници от Неврокопската епархия.

Празникът събра жители и гости на селото, които заедно отбелязаха вековния юбилей на храма – символ на вярата и духовното единство на местната общност.