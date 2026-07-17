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Георг Георгиев: Ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор

Николай Минков от Николай Минков
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Няма да се откажем от намерението си да инвестираме в дипломацията, конментира още той

георг георгиев
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"Ако влезете в сайта на президента на Украйна, ще видите, че ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор" - това заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка със спора около Киевската декларация за Украйна.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "Той започва "Ние" и се изброяват надолу имената (...) И много ясно и систематично са изложени ангажиментите и посланията на тази декларация. (...) Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след "ние" - имената с позициите - поемаме съответните послания и съответно ги изразяваме", допълни той.

По повод Деня на дипломатическата служба от ГЕРБ заявиха подкрепа за увеличаване на възнагражденията в Министерството на външните работи, като подчертаха, че ефективната дипломация изисква и необходимото финансиране. От партията обявиха, че ще внесат свои предложения между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет.

Партията настоява още приходите, създавани от МВнР, да бъдат частично връщани обратно в дипломатическата служба, както и да бъде въведена тригодишна бюджетна рамка с минимално гарантирано ниво на финансиране на дипломацията, обвързано с брутния вътрешен продукт.

Сред останалите предложения на ГЕРБ са промяна на системата за командировъчни средства, които да бъдат трансформирани в регулярни възнаграждения, реално преразглеждане на ранговата система и приемане на нов Закон за външнополитическата служба.

"Няма да се откажем от намерението си да инвестираме в дипломацията и в Министерството на външните работи във всичките му направления", заяви Георг Георгиев.

#георг Георгиев

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