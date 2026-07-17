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В Англия искат санкция за Аржентина, след твърдението, че "гаучосите" притежават Фолклендските острови

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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Спорт
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Аржентинците никога не са притежавали тези острови, припомня ветеранът от Фолклендската война Саймън Уестън.

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До края на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада остават само два мача. В спора за третото място се изправят Франция и Англия, а за световната титла ще спорят европейския шампион Испания и световният първенец Аржентина.

Срещата ще се състои в Ню Йорк, който е облят в дим през последните дни, заради горските пожарите в Канада.

Срещите от Мондиал 2026 бяха съпътствани и от политически полемики. След успеха на Аржентина над Англия, "гаучосите" издигнаха плакат, на който пишеше, че Малвинските острови принадлежат на Аржентина. Именно по тази начин са известни Фолклендските острови в южноамериканската страна. Двете държави воюват за островите през 1982 г. Този конфликт все още не е утихнал в съзнанието на англичани и аржентинци.

"Не знам какво ги прихваща, да вземат подобно знаме и да го веят по този начин. Ако човек погледне историята, ще види, че те никога не са притежавали тези острови. Никога. Не са живели там, не са работили там. Французите не се справиха. После, островите идват под наш контрол. Там е имало и шотландски фермери. Справили сме се по-добре от всеки друг", сподели ветеранът от Фолклендската война Саймън Уестън.

В английските медии имаше призиви за това, че аржентинците подлежат на наказание, за това, че е имало политически прояви, а това е нещо, което ФИФА изобщо не толерира.

Вижте целия обект във видеото.

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