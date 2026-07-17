Созопол празнува Света Марина с атрактивен плувен маратон

Плувен маратон се проведе в Созопол по повод деня на града и Света Марина, покровителка на Созопол. Надпреварата премина по традиционното близо 2-километрово трасе, а най-атрактивната част от нея беше водният старт, даден от кораб навътре в морето.

С кораб към старта вместо от брега. Близо 60 участници се качиха на борда на кораба "Магелан" и отплаваха навътре в морето.

"Това са едни страхотни традиции, които се поддържат още преди нас да ни има и надявам се и след това. Най-голямата емоция е да плуваме в морето, защото Черно море е наистина страхотно, водата е прекрасна", сподели Силвия Кьосева, хотелиер.

Маратонът събра участници от различни краища на страната и света. Най-възрастният състезател е на 80 години и доказва, че любовта към спорта няма възраст.

"За първи път успявам да се включа в маратона, но иначе винаги плувам в морето. Всеки ден плувам с часове, поне два часа. Движението е всичко. Особено, когато стане човек на възраст. През лятото плувам, зимата почти всеки ден съм на ски, от София пътувам до Боровец", разказа Евгени.

С корабна сирена беше даден старт на маратона.

"Това е част от общите празненства за празника на Созопол", допълни кметът на община Созопол Тихомир Янакиев.

След близо два километра плуване до централния плаж в Созопол, първи на финала излезе младият спасител Явор Миланов.

"Това е страхотно преживяване, много съм горд, че на Созопол успях да поведа групата. Господ беше с мен явно"м заяви победителят.

И тази година морето беше естествената сцена на празника на града, а плувният маратон една от традициите, които Созопол пази от години.

Вижте целия обект във видеото.