Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги

БНТ ви среща с едно невероятно дете от Варна. Бъдещият второкласник Никола Филев от варненското училище „Св. св. Кирил и Методий“ е с редица златни медали от олимпиади, с резултат от 96% на теста на МЕНСА, който го поставя в категория "висока интелигентност", а в нея попадат едва 4% от хората. Освен това чете паралелно 450 книги.

"Обичам най-много да чета за историята на България, за историята на света и за спорта", споделя Никола.

Детето чете от 3-годишна възраст.

"БНТ: Разкажи ни факти за България. - Българската държава е основана през 681 година. Има и друг интересен факт – България никога не е променяла името си. Ние също сме били под петвековно османско владичество. На 3 март 1878 г. сме се освободили. След това сме участвали в множество други войни, включително Първата и Втората световна война. След това на власт е дошъл Тодор Живков и е управлявал около 40 години. На 10 ноември 1989 г. е паднал от власт и вече сме станали демократична република. - БНТ: Как успяваш да четеш 450 книги едновременно? Никола: Аз чета паралелно. Един ден чета за история, друг ден – за спорта, а третия ден – книги за смеха."

Никола се интересува от футбол и мисли, че Испания ще стане световен шампион.

Родителите на Никола споделят, че от 5-годишен той играе шах.

Бойко, баща на Никола: "Започнахме да играем шах с Никола преди около три години. Доста добре се справя. Аз не съм шахматист, но така, поназнавам играта. Ползваме и литература от библиотеката, за да може да се усъвършенства в шахматната игра." - БНТ: Как се живее с толкова умно дете, което иска да знае все повече и повече? Мариета, майка на Никола: Доста интересно. Голямо предизвикателство. Всеки ден е различен, всеки ден се покоряват нови върхове."

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова.