Въведоха обходен маршрут за тировете по магистралите "Тракия" и "Струма"

Агенция „Пътна инфраструктура” ограничава движението на тежкотоварни камиони от днес до неделя. Тирове няма да се движат по магистралите „Тракия“, „Струма“ и първокласния път през Кресненското дефиле, за да се облекчи засиленият трафик към Черноморието и южните курорти.

На Симитли движението е интензивно и в двете посоки, и към Кулата, и към София. Натоварено е и в Кресненското дефиле, но колите се движат без сериозно забавяне.

Със сигурност забраната за камиони спомага, за да бъде по-облекчен и по-лек трафикът в Югозападна България.

По главния път продължават да се движат камиони, но основно са цистерни, такива, които превозват бързо развалящи се стоки. За тях забраната не важи, иначе тя ще остане в сила до 23.00 часа тази вечер за автомагистрала „Струма”, за автомагистрала „Тракия” и за Кресненското дефиле.

Камионите в Югозападна България могат да използват обходен маршрут, който преминава по второкласния път, през Симитли, Банско, Гоце Делчев и Кулата.

Обходният маршрут е доста по-дълъг, така че шофьорите на тирове могат да изберат дали да прекарат часове в движение по обхода или пък на някои от паркингите за тежкотоварни автомобили.

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