Великобритания на крачка от нов премиер - кой е Анди Бърнам?

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам официално пое ръководството на Лейбъристката партия във Великобритания. На 20 юли той ще замени Киър Стармър и на поста министър-председател. Ще оправдае ли Бърнам очакванията да стане спасител на лейбъристите срещу нарастващата популярност на крайнодясната партия "Реформирай Обединеното Кралство" на Найджъл Фараж преди изборите след три години?

Анди Бърнам, лидер на Лейбъристката партия: "Ще бъда лидер за севера, юга, изтока и запада, за Шотландия, Уелс и Северна Ирландия."

В първата си реч като лидер на Лейбъристката партия, "Кралят на Севера" Анди Бърнам говори вече като държавник. 56-годишният успешен кмет на Манчестър обеща, че правителството му ще работи за децентрализация на властта с повече правомощия на местно ниво в борба с регионалните неравенства. Бърнам обеща реиндустриализация и възстановяване на икономиката и повече обществен контрол за по-добър и по-достъпен живот за обикновените англичани.

Анди Бърнам, лидер на Лейбъристката партия: "Ако нямаме достатъчен обществен контрол върху цените на стоките от първа необходимост, как може да упражняваме контрол върху инфлацията, публичните разходи и останалата част от икономиката?"

Ще върна Лейбъристката партия обратно към курс, който е "отчетливо лейбъристки", каза Бърнам и обеща да обиколи страната през август и, дори като премиер, да остане близо до хората. Съпартийците му го описват като човек, който общува добре и с колегите си, и с избирателите, и чува хората. А анализаторите настояват за подробности за това какво точно смята да прави Бърнам след като влезе на "Даунинг стрийт" 10.

Тони Травърс, анализатор: "Казаното от Бърнам досега е доста неясно. Той ще трябва да представи някакъв конкретен план и политики, които хората да разбират, и то бързо, защото, ако не го направи веднага след избирането си - ще изпусне момента."

Малкият опит на Бърнам във външната политика също може да се окаже проблем, защото там го чакат предизвикателства като войната в Украйна и отношенията с американския президент Доналд Тръмп.