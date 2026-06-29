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Претендентът за нов премиер на Великобритания Анди Бърнам представя икономическата си програма

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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претендентът нов премиер великобритания анди бърнам представя икономическата програма
Снимка: БТА
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Основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам ще представи икономическата си програма.

Това ще се случи по време на първата му голяма реч след като обяви, че ще се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия след оставката на Киър Стармър.

Очаква се Бърнам да обясни плановете си за икономически растеж и сериозна децентрализация, която ще даде повече правомощия на местната власт, но да запази строгите фискални правила на лейбъристите.

Ако Бърнам остане единственият им кандидат за лидер, може да поеме поста на "Даунинг стрийт" 10 в средата на юли.

#Анди Бърнам #британската лейбъристка партия #британски премиер #Великобритания

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