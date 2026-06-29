"Тихият убиец": СЗО отчита над 1300 жертви на горещините в Европа

Според Световната здравна организация е възможно горещото време да е причина за смъртта на най-малко 1300 души. Статистиката обхваща периода от 21 юни до днес.

В публикация в социалните мрежи директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус пише, че топлинният стрес често се нарича "тих убиец", и че сградите в Европа не са пригодени за подобни климатични условия.

По думите му, Европа е най-бързо затоплящият се континент, двойно по-бързо от средното за света. През последните дни бяха счупени рекорди в десетки държави. Най-високи температури откакто има статистика регистрираха в Германия, Полша, Чехия.