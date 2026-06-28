Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел

Германия отчете най-топлата си нощ. Температурите достигнаха 29,4 градуса.

В Лайпциг няма да се движат трамваи до утре сутринта заради високите температури. Жегата в града разтопи релси.

Снимка: БТА

Тази нощ бури имаше в различни части на Франция. След 11 дни горещини, температурите паднаха до около 30 градуса. Буря в Брюксел отне живота на 1 човек.

В Италия самотни възрастни хора са снабдени с безплатни електронни гривни. Така социален работник следи дистанционно пулса им и качество на съня и може да повика помощ при спешен случай.

Гривните са част от програма на общината в Рим на стойност 400 милиона евро европейско финансиране след ковид.