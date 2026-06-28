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40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:22 мин.
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градусови жеги италия ndash властите обявиха червен код големите градове
Снимка: БГНЕС
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Заради жегите в Италия днес кодът е червен за 18 големи градове и от общо 27 под наблюдение на здравното министерство и на Гражданска защита.

Кодът е червен в Рим, Милано, Флоренция, Болоня и др., където се отчитат около 40 градуса. В останалите градове кодът е жълт.

Общините в цялата страна създават "климатични убежища" с безплатно ползване на музеи и плувни басейни, други структури, както и църквите. Проблем е и високата влажност. Температурите през нощта не спадат под 25 градуса. Милано постави рекорд от 27 градуса.

"От 47 години живея в Милано, такива нощи не сме имали. От 11:00-11:30 ч. вечерта въздухът не се движи, в 5:00 ч. сутринта е същото и се усеща само невероятна влага, а температурата е 30 градуса. После достига до 39 градуса, една огнена ситуация. Болниците и Бърза помощ са пълни с хора, чака се с часове за преглед", казва Мария-Пия.

Положението е подобно на много места в страната и без климатици е невъзможно да се издържи, а на открито изпитанието е неописиумо – в Рим, Гражданска защита разхлажда туристите с водни струи.

#жеги в Италия #опасни жеги #жеги в Европа #рекордни жеги в Европа #опасни горещини

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