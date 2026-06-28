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Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Бяха подобрени няколко температурни рекорда през последните дни на фона на жегите в голяма част от Европа

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Снимка: БТА
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Германия отчете най-топлата си нощ. Температурите достигнаха 29,4 градуса, съобщи Германската метеослужба, цитирана от ДПА. По първоначални данни рекордът е регистриран в Кубшуц, Източна Саксония.

Германия подобри няколко температурни рекорда през последните дни на фона на горещините, обхванали голяма част от Европа.

Метеослужбата каза, че екстремните метеорологични явления като продължителните горещи вълни в Германия са зачестили заради климатичните промени. Според данните средният брой на дните с температури над 30 градуса се е повишил.

В Лайпциг няма да се движат трамваи до утре сутрин заради високите температури. Транспортните власти в града първо спряха трамваите снощи и щяха да пуснат движението им тази сутрин в 03:30 ч., но отложиха това за утре заради повреди по инфраструктурата заради жегата, включително по релсите и стрелките.

Високите температури в източния град "доведоха до стопяване" и слепване на уплътнителя за фуги между асфалта и бетона в стрелките и релсите в много части на мрежата. Трамваите не могат да се движат безопасно в момента, съобщиха от Лайпцигската транспортна служба. Засега трамваите не могат да се движат безопасно, посочи тя.

снимки: БГНЕС

Всички трамвайни линии в саксонския град са засегнати от спирането. Автобусите се очаква да се движат по разписание, доколкото е възможно.

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