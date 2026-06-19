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Съперник на британския премиер Киър Стармър влиза в парламента

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Съперник на британския премиер Киър Стармър влиза в парламента
Снимка: БТА
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Кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели частичните избори в Северна Англия и ще се върне в британския парламент. Така той премахна ключова пречка пред евентуална своя кампания да оглави Лейбъристката партия.

Бърнам е смятан от мнозина за най-вероятният претендент да наследи Киър Стармър като лидер на лейбъристите. Той спечели мандата в Мейкърфийлд пред кандидата на антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж.

Сега "Кралят на Севера", както го наричат, може да предизвика надпревара за смяна на Стармър, чийто рейтинг пада. Ключовият въпрос кога и как Бърнам ще направи това.

#Анди Бърнам #премиера Киър Стармър #лейбъристите #Манчестър #лейбъристка партия

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