По-малко катастрофи, повече отговорност: Среща между институциите и гражданите в София

Днес отбелязваме националния ден на безопасността на движението по пътищата. Идеята е претенция, обучение и споделена отговорност на всички участници в движението. Какво предвиждат организаторите от Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.

Днес от 10 часа пространството на площад „Света Неделя“ ще бъде място за обучение, споделяне и толерантност с цел безопасност по пътищата ни. Организатори са Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Фокусът са децата и как те да бъдат обучени.

Светослав Костов, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: „Това, което се цели, е хората, след като видят дейностите и активностите на площада, да се замислят. В последно време ставаме свидетели на неприятни ситуации по пътищата на България. Някъде като общество грешим.“

Една от ситуациите, които ще се представят, е катастрофирал автомобил, който трябва да бъде обезопасен. Пострадалият няма да може да напусне автомобила. Ще се наложи той да бъде рязан, за да му се окаже първа долекарска помощ. Другата е как да бъдат поставени детските столчета. Ще има открити уроци по пътна безопасност за деца, както и демонстрация на алкоочила за възрастните – как алкохолът влияе върху шофирането.

От Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ посочиха и причините за произшествията по пътя:

Светослав Костов, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: „Обществото, егото, емоцията. Да не си мислим, че на нас това не може да се случи, защото статистиката ни опровергава във всеки един момент.“

Светослав Костов посочи и възможностите за превенция:

Светослав Костов, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: „Трябва да мислим за образование, за превенция, контрол, безопасна среда на придвижване, защото основната идея на всички е да тръгнем от точка А, да стигнем до точка Б без произшествие – безопасно, удобно, комфортно и спокойно.“

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