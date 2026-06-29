Олег Невзоров във Фейсбук: Продължаваме да работим по всички проекти

Основателят на корпорация КУБ Олег Невзоров с обръщение към партньорите и инвеститорите. Украинският бизнесмен се обърна към тях в официалния си профил във Фейсбук.

В публикацията си Невзоров заявява, че екипът на компанията продължава да изпълнява всички поети задължения, както и да работи по проекти.

Уточнява, че заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите, компанията е принудена да пренесе във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното, казва той.

Невзоров посочва още, че веднага щом може от КУБ ще дадат повече информация, без да навредят на разследването и проверките по казуса със строителството в местността Баба Алино.