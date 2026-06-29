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Путин призна за недостиг на горива

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Руският президент отново отхвърли предложения на Киев за край на войната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Руският президент Владимир Путин призна за недостиг на горива и даде нареждане за създаване на работна група, която да осигури доставките.

Това е първият му коментар за резултата от мащабните украински удари дълбоко на територията на Русия от последните седмици.

По думите му обаче, атаките по гражданска инфраструктура няма да принудят Москва да преговаря от позицията на по-слабия.

Путин твърди, че за Украйна руските атаки са по-болезнени, което противоречи на данните, които не само Киев, но и международни експерти, тълкуват. Кремъл се отнася сериозно към всички предложения, каза Путин, но отхвърли всички варианти за слагане на край на войната, предложени от Киев.

#недостиг на горива #руският президент владимир путин #войната в Украйна #Владимир Путин

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