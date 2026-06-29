Жегите и децата: Какво трябва да знае всеки родител?

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Плажът между 10:00 и 17:00 ч. не е място за малки деца, каза д-р Гергана Николова

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Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова даде съвети на зрителите на "Денят започва" как да се справят с високите температури през лятото.

Проблемите с високите температури са предимно за малките деца, възрастните и хората със заболявания. Плажът между 10:00 и 17:00 ч. не е място за малки деца. Те нямат терморегулацията на възрастния човек, заяви д-р Николова.

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Избягвайте излизането навън, когато нямате работа, след 10 ч. до към 16–17 ч. Широки, свободни и светли дрехи, по-дълги, които ще защитават кожата от директното слънце, за да бъдем добре защитени от ултравиолетовите лъчи. Хубаво е да носим очила, които да пазят очите, и шапка на главата.“

Какви са признаците на топлинен удар и какво трябва да се предприеме?

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: "Топлинният удар е сериозно усложнение при стоене незащитени навън. Първите белези са главоболие, покачване на температурата до 39–40 градуса, суха кожа, гадене и ускорен пулс. Това, което трябва да направим, ако човекът до нас страда, е да го поставим в помещение, което е хладно, да махнем излишните дрехи, да започнем охлаждане, като му поставим студени, мокри кърпи по тялото, за да отнемем част от топлината. Течности даваме по-малко и често, и само ако човекът е в съзнание и не повръща."

За студените алкохолни напитки на плажа д-р Николова заяви:

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Трябва да се пият течности, но под течности имаме предвид вода. Евентуално айрян или чай. В никакъв случай не препоръчваме алкохолни напитки. Алкохолът разширява кръвоносните съдове, сваля допълнително кръвното налягане, не подпомага терморегулацията и не може да помогне да се охладим. Това не е начинът за охлаждане. Охлаждането е с течности – вода, чай, сок.“

За спорта в горещите дни лекарката посъветва:

д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: „Високите температури навън и усилената мускулна работа водят до покачване на телесната температура. Затова нека спортът бъде в ранните сутрешни часове или след 17:00-18:00 часа.“

Вижте целия разговор във видеото

#полезни съвети #опасно горещо време #топлинен удар

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