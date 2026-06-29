Начален удар 29.06.20.26 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Борис Борисов, познат още като Бобсъна. Създателят на онлайн платформата „Фен Сектор“ коментира драматичната победа на Канада над Република Южна Африка на световното първенство и класирането за осминафиналите.

Инфлуенсърът обърна внимание и на предстоящите мачове от елиминациите, които можете да гледате в ефира на БНТ – Бразилия – Япония, Германия – Япония и Нидерландия – Мароко.

В предаването не липсваше и специален гост. Своя дебют направи Биляна Лазарова – Биляниш. Музикалната изпълнителка говори също за Мондиал 2026 и сподели откъде идва нейната страст към футбола.