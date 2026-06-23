Великобритания очаква седмия си премиер за последните 10 години. Те бяха белязани от съдбоносния референдум за Брекзит, който се състоя на днешния ден през 2016 г.

Проучванията сочат, че за повечето британци, той се оказа провал, защото е влошил положението по ключови въпроси, включително разходите за живот, икономическия растеж, търговията и борбата с нелегалната имиграция, както и възможностите пред младите хора. 63 на сто от избирателите – включително и голям брой привърженици на „Reform UK“, сега биха приели свободното движение в рамките на общността в замяна на по-тесни търговски отношения с ЕС. Като предпочитан партньор в областта на сигурността, британците също посочват Европа, а не Съединените щати.

Първо заседание на кабинета "Стармър" след оставката. Номинациите за следващ премиер започват на 9 юли и приключват на 16 юли. Ако няма конкуренция, 56-годишният бивш кмет на индустриалния бастион Манчестър - Анди Бърнам може да влезе на "Даунинг стрийт" на 17 юли.

Глобални сътресения и политически грешки свалиха Киър Стармър, отбелязват медийните анализи. Коментарите напомнят за поскъпването на енергията заради войните в Украйна и Иран, както и назначението на свързания с Епстийн Питър Менделсън за посланик във Вашингтон.

Алистър Смуут - наблюдател на Ройтерс: "Със сигурност Стармър е допринесъл за собственото си падение. Но това е било бавно натрупване, поредица от събития, които са подкопали авторитета му".

Фаворитът за премиер Анди Бърнам се обявява за "про-предприемачески социализъм", а през януари изброи четирите конника на британския Апокалипсис - дерегулация, приватизация, мерки за икономии и Брекзит. Едва 30 на сто от британците днес оценяват като правилен избор развода с Евросъюза при 64% преди точно 10 години. Сега 6 от всеки 10 британци определят раздялата като провал.

Анди Бърнам е най-популярният политик в кралството, макар и само с 35% положително отношение. Той открито се е противопоставял на сегашния кабинет, включително на решението на Стармър за орязване на социалните помощи за инвалиди. Обещава "нова динамика на реиндустриализацията" и да работи за намаляване на цената на живота, но цялостната му програма остава неясна.

Гилерме Маргерита - работник в обслужващата сфера: "Като цяло имате мрежа от бюрокрация и мнения. Виждам все повече политици, загрижени да се опитат да угодят на всички. В крайна сметка те няма да угодят на никого и няма да прокарат конкретен дневен ред, а ще се оттеглят преди края на мандата."

Британската преса саркастично посочва, че най-силният фактор на стабилността в британската политика остава правителственият котарак Лари, който изпрати шестима премиери и тази година отбеляза 15 години вярна служба на "Даунинг стрийт".

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС