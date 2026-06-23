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България още не покрива условията за безвизови пътувания до САЩ въпреки напредъка

Алекс Христов от Алекс Христов
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Делегация от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ се срещна с министри у нас

визите българските граждани сащ остават

Визите за българските граждани в САЩ остават. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-подсекретаря по стратегия, политика и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.

В разговора министър Демерджиев постави въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на САЩ. Tой акцентира върху постигнатите до момента резултати в изпълнението на критериите. От своя страна Джон Гунтанарис оцени постигнатото от България до момента, като препотвърди значението на критериите за включване в Програмата и посочи, че важно условие остава изискването за намаляване на процента откази на визи.

Гунтанарис се срещна и външния министърка Велислава Петрова. Петрова изтъкна, че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания.

По последни данни на МВнР 5,11% са отказаните визи за САЩ. Критерият е отказите да паднат под 3%.

# Джон Гунтанис #Велислава Петрова #Иван Демерджиев #визи #визи за САЩ

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