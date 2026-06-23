Американска делегация отчете напредък на България по пътя към безвизов режим със САЩ

Високопоставена делегация от Министерството на вътрешната сигурност и Държавния департамент на САЩ приключи конструктивно и ползотворно посещение в България.

Нетехническата американска делегация се ръководи от заместник-подсекретаря по стратегия, политика и планиране Джон Гунтанис от Министерството на вътрешната сигурност, като в нея участват представители на Министерството на вътрешната сигурност и Държавния департамент. Делегацията проведе срещи с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на външните работи Велислава Петрова, на които бяха обсъдени успехите на България в подобряването на граничната сигурност, овладяването на незаконната миграция и засилването на сътрудничеството в областта на сигурността с цел изпълнение на изискванията по Програмата за безвизово пътуване.

Делегацията се запозна на място с надеждните системи за гранична сигурност, въведени от България на границата между България и Турция. Участниците от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ също така препотвърдиха значението на всички критерии за включване в Програмата за безвизово пътуване.

Сигурността и целостта на нашите граници и системата за имиграция са основен приоритет за президента Тръмп и неговата администрация. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ разчита на стабилните си отношения със своите партньори в областта на сигурността, за да предотврати незаконното преминаване на границите и достъпа на криминално проявени, терористи и лица, участници в измамни схеми, до територията на САЩ. България положи значителни усилия за изпълнение на всички изисквания за участие в Програмата за безвизово пътуване.

Чрез двустранното сътрудничество в областта на граничната сигурност САЩ и България задържаха високорискови лица, както и доказани и заподозрени терористи, предотвратявайки влизането им в България и последващото им пътуване в рамките на Европа и до САЩ. Съвместните ни усилия също така възпрепятстваха наркотични вещества да навлязат в България, а множество съвместни операции доведоха до изземване на дрога и предприемане на действия срещу трафиканти.

Според българския първи дипломат визитата се приема като израз на сериозно признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.