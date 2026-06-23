КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница заради ограничителни условия

Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка на Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Решението е взето след жалба, като КЗК приема, че заложените изисквания са ограничителни, непропорционални и неясни. Комисията установява, че част от критериите за опит са прекомерно специфични и на практика ограничават конкуренцията, а липсват и ключови изходни данни за проектиране.

Според регулатора документацията съдържа неясноти относно доказването на опит, прекалено стеснени изисквания за "ново строителство" и липса на ясни критерии за оценка на BIM моделите, което създава риск от субективизъм.

Комисията за защита на конкуренцията посочва и липса на съществени технически и инфраструктурни данни, включително екологични и мрежови условия, което затруднява участниците да изготвят съпоставими оферти.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.