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КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница заради ограничителни условия

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обявиха поръчка проектирането националната детска болница

Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка на Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.

Решението е взето след жалба, като КЗК приема, че заложените изисквания са ограничителни, непропорционални и неясни. Комисията установява, че част от критериите за опит са прекомерно специфични и на практика ограничават конкуренцията, а липсват и ключови изходни данни за проектиране.

Според регулатора документацията съдържа неясноти относно доказването на опит, прекалено стеснени изисквания за "ново строителство" и липса на ясни критерии за оценка на BIM моделите, което създава риск от субективизъм.

Комисията за защита на конкуренцията посочва и липса на съществени технически и инфраструктурни данни, включително екологични и мрежови условия, което затруднява участниците да изготвят съпоставими оферти.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

#Национална детска болница #КЗК #Комисията за защита на конкуренцията

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