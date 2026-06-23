Роботът Робърт откри форума Webit 2026 тази сутрин. Той казва за себе си, че е прочел всичко, създадено от човечеството и скоро ще създава неща, които хората няма да могат да проверят.

Така София посрещна представителите на бизнеса, технологиите и инвестициите на едно от най-значимите събития за бъдещето на икономиката и изкуствения интелект.

На форума ще се обсъжда как изкуственият интелект променя сфери като здравеопазване, логистика и сигурност.