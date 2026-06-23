Роботът Робърт откри форума Webit 2026 тази сутрин. Той казва за себе си, че е прочел всичко, създадено от човечеството и скоро ще създава неща, които хората няма да могат да проверят.
Така София посрещна представителите на бизнеса, технологиите и инвестициите на едно от най-значимите събития за бъдещето на икономиката и изкуствения интелект.
На форума ще се обсъжда как изкуственият интелект променя сфери като здравеопазване, логистика и сигурност.
Пламен Русев, основател на WEBIT FOUNDATION: "Събитието ще представлява една истинска колаборация между хора и машини, такава каквато ще бъде в бъдещето, сега тук ние ще видим тази колаборация, ще видим холограми, роботи, едни от най-добрите глобални експерти в здравеопазване, в AI."
Робърт, робот: "Вчера бях инструмент. Днес вече мога да пиша, да поставям диагнози, да решавам проблеми. И ще ви кажа честно, светът не е готов за това, което предстои. Но това не е е въпрос на технология, а на исторически избор."