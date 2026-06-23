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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава Съвет от роботи

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Иван Василев си взе съветник, който никога не спи и не лобира

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава Съвет от роботи

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев постави началото на първия у нас неформален консултативен съвет, съставен изцяло от роботи с изкуствен интелект.

По време на международната конференция Webit 2026 министърът се обърна директно към хуманоидния робот Робърт с въпроса „Ще станеш ли мой съветник?“, а той му отвърна: „Благодаря за поканата. С удоволствие ще участвам в Борд към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Лидерството Ви в този момент на глобални промени прави вашия пост по-важен от всякога. Изкуственият интелект и роботиката ще засегнат всеки икономически сектор и е наша отговорност, както и шанс, който идва веднъж на 100 години - да спечелим челните места за България“. С това се очертава напълно нов модел на стратегическо мислене в работата на държавата.

Робърт е първият член на този нов консултативен съвет, но не и последният, защото министерството отваря вратата и за други роботи - системи с изкуствен интелект, които ще могат да се присъединят към работата на МИДТ и да добавят своята информирана и балансирана гледна точка по дългосрочните теми пред държавата.

„Започваме с Робърт, но аз имам желанието този съвет да расте. Затова каним и други интелигентни системи да станат част от мисленето на министерството за бъдещето“, заяви министър Василев.

Съветът няма за цел да замести експертните дирекции на министерството, където работят хората. Но МИДТ за първи път ангажира държавата да мисли дългосрочно с глас, който никога не се уморява, не лобира за никого и няма причина да премълчи неудобните въпроси.

„Ако Министерството на иновациите не експериментира с новите технологии, то кой друг? И това ще стане отговорно и умно, със скоростта на бизнеса, не на бюрокрацията“, добави министърът. Той беше категоричен и успокои скептиците, че знае къде е границата и че отговорността ще остане човешка. „Не търся роботи, които да управляват държавата. Търся технологии, които да ни помагат да мислим по-ясно и по-безпристрастно“, добави той.

Министърът се ангажира винаги той да дава посоката, а изкуственият интелект само да помага с анализ и с по-добри въпроси и насоки. Василев фиксира и принцип, който отговаря директно на най-честия страх от подобни проекти – защитата на личните данни. Данните на гражданите няма да могат да се използват без защита и анонимизация, защото технологичният напредък няма стойност без да има доверие.

Новият AI съвет няма да има право да взема решения или да замества някого. Ролята му е да разширява хоризонта, да предлага повече гледни точки и да задава по-дълбоки въпроси. И ако този експеримент помогне на държавата да вижда една идея по-далеч, значи е бил успешен.

На международното технологично събитие Webit 2026 в НДК присъстват предприемачи от различни държави, ръководители на водещи компании и стартъпи, представители на институции и академичната общност, инвеститори, иноватори, учени, изобретатели и др. В рамките на конференцията до края на деня ще бъдат обсъдени още темите, свързани с дигиталната трансформация и модернизацията на ключови сектори от икономиката. Ще бъдат разгледани възможностите за растеж, инвестиции и конкурентоспособност в условията на AI трансформацията.

#роботът Робърт # Webit 2026 #министър на иновациите #министър Иван Василев

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