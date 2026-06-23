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„Спортувай с президента“: Илияна Йотова награди най-успешните участници в инициативата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В деня на Олимпизма, държавният глава Илияна Йотова отличи победителите в инициативата „Спортувай с президента".

Със „Спортен знак" бяха наградени участници от 14 общини у нас. Олимпийската шампионка Боряна Калейн връчи специални грамоти на почетните посланици на инициативата Георги Петков и младши сержант Адриан Добрев. Сноубордистката Малена Замфирова връчи голямата награда на победителя в три поредни години в три възрастови групи Иван Антонов. Президентският тест се провежда за пета година и насърчава физическата активност на децата в България.

Илияна Йотова - президент на България: „Вече 5 години хиляди деца се запалиха по инициативата „Спортувай с президента". Тази награда е резултат на вашите усилия, на вашата спортна подготовка, на вашата вяра, че можете.“

Адриан Добрев: „Моето послание е да се трудят неуморно, да постигнат всичко, за което мечтаят и съм сигурен, че ще го постигнат с много упоритост.“

Иван Антонов: „Тя значи много за мен, значи много лишения от всичко, много тренировки, пот и старание.“

#отличава #президента Илияна Йотова #участници #инициатива #"Спортувай с президента"

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