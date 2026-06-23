БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Начален удар - 23.06.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 23062026
Scroll left Scroll right

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Павела Апостолова-Сеганов в студиото са едно от най-разпознаваемите лица във футболните среди в интернет - Деян Спасов - Део, по-известен като ФутБолен Мозък и инфлуенсъра и създател на съдържание Венцислав Василев - Зико.

Деян Спасов коментира мачовете от изминалата вечер - представянето на Лионел Меси срещу Австрия, победата на Франция над Ирак, успеха на Норвегия над Сенегал и обрата на Алжир срещу Йордания.

Репортерът на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов ни показа радостта на феновете на "гаучосите" след успеха над Австрия.

Венцислав Василев сподели защо подкрепя Мексико, откъде идва прякорът му Зико и

Гледайте целия епизод във видеото.

Свързани статии:

Начален удар - 22.06.2026 г.
Начален удар - 22.06.2026 г.
Борис Борисов – Бобсъна анализира двубоите от последното денонощие.
Чете се за: 01:05 мин.
#"Начален удар"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
2
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
3
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
4
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
5
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
6
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 23.06.2026 г., 23:10 ч.
Спортни новини 23.06.2026 г., 23:10 ч.
Спортни новини 22.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 22.06.2026 г., 12:25 ч.
Символът на Сиатъл Символът на Сиатъл
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 21.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.06.2026 г., 12:25 ч.
Начален удар - 21.06.2026 г. Начален удар - 21.06.2026 г.
Чете се за: 00:30 мин.
Спортни новини - 20.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини - 20.06.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
При здравословен проблем по време на почивка: Колко струват лекарските услуги по морето? При здравословен проблем по време на почивка: Колко струват лекарските услуги по морето?
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на жп гара Стара Загора, остава критично Състоянието на 17-годишните младежи, поразени от волтова дъга на жп гара Стара Загора, остава критично
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова откри 13-тата пленарна...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Горещите вълни продължават с до два месеца по-дълго в някои части...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
10 години от Брекзит: Великобритания извън ЕС, хаос в политиката и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ