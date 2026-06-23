Начален удар - 23.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Павела Апостолова-Сеганов в студиото са едно от най-разпознаваемите лица във футболните среди в интернет - Деян Спасов - Део, по-известен като ФутБолен Мозък и инфлуенсъра и създател на съдържание Венцислав Василев - Зико.

Деян Спасов коментира мачовете от изминалата вечер - представянето на Лионел Меси срещу Австрия, победата на Франция над Ирак, успеха на Норвегия над Сенегал и обрата на Алжир срещу Йордания.

Репортерът на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов ни показа радостта на феновете на "гаучосите" след успеха над Австрия.

Венцислав Василев сподели защо подкрепя Мексико, откъде идва прякорът му Зико и

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