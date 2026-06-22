Начален удар - 22.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ „Начален удар“ гост на водещата Тереза Мутафчиева беше Борис Борисов – Бобсъна, който е създател на страницата „Фен Сектор“. Той сподели мнението си за поредната голяма изненада в турнира – равенството между Кабо Вердер и Уругвай (2:2) в ранните часове на деня.

„След като не си загубил от Испания и Уругвай, когато си издържал срещу тези два отбора, няма как да не си фактор в групата“, категоричен бе Борисов, визирайки представянето на Кабо Верде.

Сред акцентите в предаването бяха и другите срещи от последното денонощие – победата на Испания над Саудитска Арабия с 4:0, както и срещите Белгия – Иран (0:0) и Нова Зеландия – Египет (1:3).

В студиото гостува и Николина Митева, автор на книгата „Майка на терен“.

Вижте цялото предаване във видеото.