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Какво е състоянието на пострадалите при инцидента на плаж „Кабакум“?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Продължава разследването по случая със стрелбата на плаж "Кабакум" край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години.

Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият - с огнестрелна.

Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно снощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите.

По случая е образувано досъдебно производство.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински

#състояние на пастрадали #мъже #плаж Кабакум #стрелба

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