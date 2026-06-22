БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Десетки собственици на жилища в комплекс край Царево твърдят, че са оставени без вода и с ограничен достъп до имотите си, заради спор със собственика на терена и изградената инфраструктура. Част от собствениците твърдят, че техни апартаменти са били използвани без знанието им и отдавани под наем. Какво показват проверките на институциите и защо казусът остава нерешен години наред. Това е спорният комплекс край Царево, изграден само на метри от морето. Добрата инфраструктура и спокойствието привлекли десетки хора да закупят апартаменти. След сделките обаче част от новите собственици разбрали, че не могат да открият индивидуални партиди за вода, тъй като водопроводът, изграден от инвеститора, не е предаден на ВиК оператора.

Янка Петкова, собственик на апартамент: „Той започна да ни спира водата и да ни поставя невъзможно условия за ползване. Плащахме 500% по-високи цени на водата и тога ни връчи един договор, който се оказа, че е абсолютно неизгоден за нас. И тогава ние отказахме да го подпишем.“

Така започнали проблемите, твърдят потърпевшите. По думите им, собственикът на терена Дмитрий Бочаров спрял водата до имотите им, а след това запушил и канализацията.

Петко Петков, собственик на апартамент: „По този начин той в момента ни изнудва – предложи ни да ни изкупи апартаментите по 10 хил. евро, защото нямали вода, а всъщност водата той я спира.“

Нели Филипова, собственик на апартамент: „Той ни е искал такси за поддръжка, искал ни е такси за земята да плащаме данък. Искал ни е такси за кабелната телевизията, която гледаме, че кабелите са негови.“

По-късно собствениците на имоти получили забрана да стигат до апартаментите си през централния вход на комплекса.

Калина Петкова, собственик на апартамент: „Сега можем само оттук, тъй като централния достъп е възпрепятстван, той не ни пуска да влезем оттам, заградил е блока от другата страна. Пълно е със змии и кърлежи, недостъпно. Камо ли, ако трябва да дойде линейка или пожарна и това е пътят за всички.“

Нели Филипова, собственик на апартамент: „Аз имам дете с детска церебрална парализа. Ние го купихме, за да мога аз да водя сина си там, за да се чувства по-комфортно, като той нарушава правата му като инвалид. Трябва инфраструктура да има, да има пътища, за да можем да си ползваме имота.“

След като потърпевшите изразили недоволство пред собственика на терена, проблемите се задълбочили още повече.

Петко Петков, собственик на апартамент: „Започна да разбива апартаментите на руски граждани, които заради войната са възпрепятствани да дойдат и да ги отдава незаконно под наем, без тяхното знание. Искаше да направи същото и в нашия блок, на което ние се противопоставихме и непрекъснато сме подложени на някакъв тормоз – качва се със стълба по прозорците, горе по балконите ни, иска да си ги ползва за негови нужди.“

Според потърпевшите собственици на имоти, целият отпадък от поддръжката на комплекса се изхвърля буквално пред терасите им, а през летните месеци се притесняват от пожари. Търсим Дмитрий Бочаров на място, но отказва среща с екипа ни.

Дмитрий Бочаров: „Аз правя напълно законна дейност. Ако искате да вдигнете пак някакъв скандал, ами заповядайте. Изобщо нямам коментар. Всичко добро, довиждане!“

Потърпевшите са сезирали редица институции за казусите около комплекса. От Комисията за енергийно и водно регулиране посочват, че са установили проблем и правата на потребителите не са защитени. Но законността на водопровода била в компетенциите на ДНСК.

КЕВР: „Правата на жалбоподателя по преписката, не са защитени, доколкото стопанисването, поддръжката и експлоатацията на тези ВиК активи, вкл. присъединяването на нови потребители, се извършва от частни субекти в противоречие със законовите разпоредби. Комисията е изпратила по компетентност на ДНСК преписката по жалбата, с искане за стартиране на проверка относно законосъобразността на реда, по който е изградена ВиК инфраструктурата.“

От строителния контрол заявяват, че за водопровода има издадено разрешение за ползване, но преди да бъде поет от ВиК оператора, трябва първо да бъде предаден официално на Община Царево.

ДНСК: „След проверка в деловодните регистри на РДНСК Бургас е установено, че за строеж „Водопроводно отклонение" има издадено Разрешение за ползване от началника на РДНСК Бургас. Предвид това, е необходимо първо да се предадат официално към Община Царево, като се прехвърли актива чрез подписването на приемо-предавателен протокол.“

От общината посочват, че процедура по приемане е стартирала, но не е приключила, тъй като инвеститорът не е подписал окончателен протокол. Вместо това инвеститорът поискал съоръженията да бъдат изкупени от местната администрация, която отказала.

Община Царево: „Към момента няма подписан окончателен приемо-предавателен протокол от страна на г-н Бочаров, независимо от проведените разговори и кореспонденцията с него, за да може да се финализира прехвърлянето и предаването на актива за експлоатация към ВиК дружеството. Същият отправя искане към община Царево за изкупуване на въпросните съоръжения, като предпоставка за уреждане на спора. Последното не намира никакви законови основания и община Царево няма намерение да заплаща на г-н Бочаров каквито и да е от поисканите суми.“

Сигнали има и до прокуратурата.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „В действителност от 2022 г. имаме подавани сигнали за този комплекс в Царево. За съжаление прокуратурата не е събрала достатъчното данни за образуване на досъдебните производства, тъй като липсват и правни спорове между тях, точно за конкретните деяние, за които са подавани сигналите.“

Собствениците на имоти обмислят да заведат дело в съда, заради казусите. И молят общината за съдействие да бъде изграден друг водопровод, за да спрат проблемите в комплекса.

Вижте още в материала на Давид Сукнаров

#ограничен достъп до имотити еси #собственици на апартаменти #липса на вода

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
3
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
4
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
5
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Общество

Млад български онколог получи престижна стипендия на Българската педиатрична асоциация
Млад български онколог получи престижна стипендия на Българската педиатрична асоциация
Проверки на агенцията по храните: Следят за качеството на плодове и мляко в училища и детски градини Проверки на агенцията по храните: Следят за качеството на плодове и мляко в училища и детски градини
Чете се за: 00:57 мин.
Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти участваха на форум в София Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти участваха на форум в София
Чете се за: 07:12 мин.
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято? От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято?
Чете се за: 03:55 мин.
Доброволци се включват в почистването на част от замърсените с мазут плажове Доброволци се включват в почистването на част от замърсените с мазут плажове
Чете се за: 00:25 мин.
"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция "Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След стрелбата на плаж „Кабакум“: Продължава разследването на инцидента край Варна
След стрелбата на плаж „Кабакум“: Продължава...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пътна карта за край на войната: САЩ и Иран след края на първия тур преговори в Швейцария Пътна карта за край на войната: САЩ и Иран след края на първия тур преговори в Швейцария
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти участваха на форум в София Грижата за психичното здраве и реформите: Водещи специалисти участваха на форум в София
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Млад български онколог получи престижна стипендия на Българската...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Проверки на агенцията по храните: Следят за качеството на плодове и...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ще подаде ли Киър Стармър оставка?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ