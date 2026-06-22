Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си

Десетки собственици на жилища в комплекс край Царево твърдят, че са оставени без вода и с ограничен достъп до имотите си, заради спор със собственика на терена и изградената инфраструктура. Част от собствениците твърдят, че техни апартаменти са били използвани без знанието им и отдавани под наем. Какво показват проверките на институциите и защо казусът остава нерешен години наред. Това е спорният комплекс край Царево, изграден само на метри от морето. Добрата инфраструктура и спокойствието привлекли десетки хора да закупят апартаменти. След сделките обаче част от новите собственици разбрали, че не могат да открият индивидуални партиди за вода, тъй като водопроводът, изграден от инвеститора, не е предаден на ВиК оператора.

Янка Петкова, собственик на апартамент: „Той започна да ни спира водата и да ни поставя невъзможно условия за ползване. Плащахме 500% по-високи цени на водата и тога ни връчи един договор, който се оказа, че е абсолютно неизгоден за нас. И тогава ние отказахме да го подпишем.“

Така започнали проблемите, твърдят потърпевшите. По думите им, собственикът на терена Дмитрий Бочаров спрял водата до имотите им, а след това запушил и канализацията.

Петко Петков, собственик на апартамент: „По този начин той в момента ни изнудва – предложи ни да ни изкупи апартаментите по 10 хил. евро, защото нямали вода, а всъщност водата той я спира.“ Нели Филипова, собственик на апартамент: „Той ни е искал такси за поддръжка, искал ни е такси за земята да плащаме данък. Искал ни е такси за кабелната телевизията, която гледаме, че кабелите са негови.“

По-късно собствениците на имоти получили забрана да стигат до апартаментите си през централния вход на комплекса.

Калина Петкова, собственик на апартамент: „Сега можем само оттук, тъй като централния достъп е възпрепятстван, той не ни пуска да влезем оттам, заградил е блока от другата страна. Пълно е със змии и кърлежи, недостъпно. Камо ли, ако трябва да дойде линейка или пожарна и това е пътят за всички.“ Нели Филипова, собственик на апартамент: „Аз имам дете с детска церебрална парализа. Ние го купихме, за да мога аз да водя сина си там, за да се чувства по-комфортно, като той нарушава правата му като инвалид. Трябва инфраструктура да има, да има пътища, за да можем да си ползваме имота.“

След като потърпевшите изразили недоволство пред собственика на терена, проблемите се задълбочили още повече.

Петко Петков, собственик на апартамент: „Започна да разбива апартаментите на руски граждани, които заради войната са възпрепятствани да дойдат и да ги отдава незаконно под наем, без тяхното знание. Искаше да направи същото и в нашия блок, на което ние се противопоставихме и непрекъснато сме подложени на някакъв тормоз – качва се със стълба по прозорците, горе по балконите ни, иска да си ги ползва за негови нужди.“

Според потърпевшите собственици на имоти, целият отпадък от поддръжката на комплекса се изхвърля буквално пред терасите им, а през летните месеци се притесняват от пожари. Търсим Дмитрий Бочаров на място, но отказва среща с екипа ни.

Дмитрий Бочаров: „Аз правя напълно законна дейност. Ако искате да вдигнете пак някакъв скандал, ами заповядайте. Изобщо нямам коментар. Всичко добро, довиждане!“

Потърпевшите са сезирали редица институции за казусите около комплекса. От Комисията за енергийно и водно регулиране посочват, че са установили проблем и правата на потребителите не са защитени. Но законността на водопровода била в компетенциите на ДНСК.

КЕВР: „Правата на жалбоподателя по преписката, не са защитени, доколкото стопанисването, поддръжката и експлоатацията на тези ВиК активи, вкл. присъединяването на нови потребители, се извършва от частни субекти в противоречие със законовите разпоредби. Комисията е изпратила по компетентност на ДНСК преписката по жалбата, с искане за стартиране на проверка относно законосъобразността на реда, по който е изградена ВиК инфраструктурата.“

От строителния контрол заявяват, че за водопровода има издадено разрешение за ползване, но преди да бъде поет от ВиК оператора, трябва първо да бъде предаден официално на Община Царево.

ДНСК: „След проверка в деловодните регистри на РДНСК Бургас е установено, че за строеж „Водопроводно отклонение" има издадено Разрешение за ползване от началника на РДНСК Бургас. Предвид това, е необходимо първо да се предадат официално към Община Царево, като се прехвърли актива чрез подписването на приемо-предавателен протокол.“

От общината посочват, че процедура по приемане е стартирала, но не е приключила, тъй като инвеститорът не е подписал окончателен протокол. Вместо това инвеститорът поискал съоръженията да бъдат изкупени от местната администрация, която отказала.

Община Царево: „Към момента няма подписан окончателен приемо-предавателен протокол от страна на г-н Бочаров, независимо от проведените разговори и кореспонденцията с него, за да може да се финализира прехвърлянето и предаването на актива за експлоатация към ВиК дружеството. Същият отправя искане към община Царево за изкупуване на въпросните съоръжения, като предпоставка за уреждане на спора. Последното не намира никакви законови основания и община Царево няма намерение да заплаща на г-н Бочаров каквито и да е от поисканите суми.“

Сигнали има и до прокуратурата.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „В действителност от 2022 г. имаме подавани сигнали за този комплекс в Царево. За съжаление прокуратурата не е събрала достатъчното данни за образуване на досъдебните производства, тъй като липсват и правни спорове между тях, точно за конкретните деяние, за които са подавани сигналите.“

Собствениците на имоти обмислят да заведат дело в съда, заради казусите. И молят общината за съдействие да бъде изграден друг водопровод, за да спрат проблемите в комплекса.

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