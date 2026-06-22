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Млад български онколог получи престижна стипендия на Българската педиатрична асоциация

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Чете се за: 04:37 мин.
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За Д-р Иван Боронсузов отличието е не само признание, но и сериозна отговорност

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Българската педиатрична асоциация отличи д-р Иван Боронсузов с тазгодишната си стипендия. Той е асистент към Катедрата по педиатрия и лекар в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. За младия специалист отличието е не само признание, но и сериозна отговорност.

Д-р Иван Боронсузов: „Възприемам тази стипендия като изключително голяма отговорност. Получих много поздравления и добри пожелания, но заедно с тях идват и очакванията. За мен това е силен стимул за бъдещото ми професионално развитие и мотивация да продължа да се усъвършенствам.“

Той благодари на проф. Драган Бобев, на чието име е учредена стипендията, както и на доц. Врамова за усилията ѝ тя да стане реалност. Д-р Боронсузов работи в Клиниката по детска онкохематология от 14 години, а от около година и половина е асистент към катедрата.

„Основната ми работа е клинична – ежедневно лекувам деца с онкологични заболявания. За разлика от проф. Бобев, който беше посветил голяма част от кариерата си на левкемиите, аз се занимавам предимно със солидни тумори в детска възраст. Това са заболявания, различни от тези при възрастните - най-често тумори на централната нервна система, ембрионални тумори и саркоми“, обясни той.

Младият лекар участва и в редица научни проекти, свързани с въвеждането на иновативни генетични диагностични методи в България.

Д-р Иван Боронсузов: „Имах възможността да бъда част от процеса по внедряване на нови терапевтични подходи, включително имунотерапия при невробластом – заболяване, при което тези методи променят значително прогнозата за пациентите. В момента работя и по докторска дисертация, посветена именно на невробластома в детска възраст.“

Той признава, че най-трудните моменти в професията са свързани с пациентите, на които медицината не успява да помогне.

„Никога няма да забравя пациентите, на които не съм успял да помогна. Това е тежест, която всеки лекар в нашата специалност носи. Детската онкохематология е свързана с огромно емоционално натоварване. Но е важно хората да знаят, че в нашата област процентът на успешно излекуваните пациенти е значително по-висок, отколкото при онкологичните заболявания в зряла възраст. Дефинитивното излекуване съществува и ние ежедневно се борим то да бъде постигнато за всяко дете“, подчерта специалистът.

По думите му българските пациенти имат достъп до най-съвременните медикаменти и терапии.

Д-р Иван Боронсузов: „Мога отговорно да заявя, че по отношение на системното лечение и химиотерапията децата в България получават достъп до най-иновативните и модерни терапии. Законодателната рамка позволява финансиране и на лечения извън официалните показания на даден медикамент, когато това е необходимо. Имаме възможност да използваме и нерегистрирани продукти. Разбира се, има още много какво да се подобрява - особено по отношение на кадровия дефицит, медицинските сестри и болногледачите.“

През есента той ще замине на специализация в Университетската детска болница в Утрехт, Нидерландия - една от водещите европейски клиники в областта на детската онкология. Въпреки възможностите за професионална реализация в чужбина, младият лекар е категоричен, че бъдещето му е в България.

„След толкова години работа човек се привързва не само към децата, но и към екипа, към мястото, към каузата. Особено когато виждаш, че можеш да бъдеш част от промяната. Не мисля, че бих останал да работя в чужбина.“

В края на разговора той отправи послание към пациентите и техните близки:

„В битката с онкологичните заболявания най-големите герои са самите пациенти и техните семейства.“

Вижте целия разговор във видеото

#катедра по педиатрия #престижна стипендия #педиатрична асоциация #д-р Иван Боронсузов

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