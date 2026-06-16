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Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г.

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Общество
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Детският онкохематолог заминава на специализация в една от най-добрите клиники в Европа

Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г.
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Българската педиатрична асоциация обяви, че носител на стипендията тази година е д-р Иван Боронсузовасистент към Катедрата по педиатрия в Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София.

След оценяване на кандидатурите от Научния комитет, той е класиран на първо място с резултат от 1090 точки. Отличието идва след активна научна и преподавателска дейност, участие в международни форуми, публикации и работа по проекти, свързани с развитието на детското здравеопазване.

През септември и октомври 2026 г. д-р Боронсузов ще проведе едномесечна специализация в детския онкологичен център „Princess Máxima“ в Утрехт, Нидерландия – болница, смятана за една от най-модерните и авторитетни в областта на детската онкология в Европа. Кандидатурата му вече е одобрена от приемащата институция след проведено интервю.

Средствата за специализацията са осигурени благодарение на стипендията „Проф. д-р Драган Бобев“, която беше учредена миналата година в памет на един от най-уважаваните и водещи български педиатри. Тя се събира изцяло с дарения и има за цел да подкрепя млади лекари, които искат да се обучават в най-добрите европейски клиники и да прилагат наученото в родината.

#д-р Иван Боронсузов #детски онкохематолог # онкология

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