Ще подаде ли Киър Стармър оставка?

Очаква се днес британският премиер Киър Стармър да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че, недоволството срещу Стармър не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Една от причините е, че политическият му съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

Самият Стармър призова партията да избегне вътрешни конфликти. А в свой пост в социалната си мрежа президентът Доналд Тръмп още вчера написа, че Стармър ще подаде оставка. Според Тръмп, британският премиер се е провалил в политиките си за имиграцията и енергетиката.





