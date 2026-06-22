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Ще подаде ли Киър Стармър оставка?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Очаква се днес британският премиер Киър Стармър да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че, недоволството срещу Стармър не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Една от причините е, че политическият му съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

Самият Стармър призова партията да избегне вътрешни конфликти. А в свой пост в социалната си мрежа президентът Доналд Тръмп още вчера написа, че Стармър ще подаде оставка. Според Тръмп, британският премиер се е провалил в политиките си за имиграцията и енергетиката.



#лейбълистка партия #Киър Стармър #Великобритания

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