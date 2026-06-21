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Приключиха частичните местни избори в поморийското село Бата и сливенското Чинтулово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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приключиха частичните местни избори поморийското село бата сливенското чинтулово
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Частични местни избори в поморийското село Бата и сливенското Чинтулово. В Бата вотът беше насрочен след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет, който беше осъден за купуване на гласове.

Осъденият за купуване на гласове бивш кмет отново е край избирателните секции, но този път като представител на инициативния комитет, издигнал дъщеря му в битката за управлението на селото.

Георги Георгиев, бивш кмет на с. Бата: „Няма да давам интервю, казах! Напусни!“

Роднинската връзка на единия кандидат с досегашния кмет притеснява част от жителите на Бата.

Мийрем Юсеин, жител на с. Бата: „Той ще командва, те ще командват. Това е едно семейство, на една маса хора са. За 20 години не видяхме нищо хубаво.“

Другата част от селото е по-оптимистично настроена.

„Новият кмет – бъдеще на децата.“

Славка, жител на с. Бата: „Новият кмет да е умен. Всички работи да са му прави и чисти.“

Изборният ден не мина без напрежение и взаимни обвинения между привържениците на двамата кандидати.

„Ела бе, ела, подай жалбата бе, ела тук бе, ела.“

Валентин Петров, кандидат за кмет на с. Бата: „Аз съм бил заплашвал с убийство. Как ще са честни изборите, като ходят постоянно и говорят такива глупости?“

Намеси се и полицията, която отведе за разпит бившия кмет след жалба срещу него, че заплашвал избиратели.

Георги Георгиев, бивш кмет на с. Бата: „Не съм отправял към никого заплахи.“

През целия ден в село Бата имаше засилено полицейско присъствие.

#сливенското село Чинтулово #село Бата #частични местни избори

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