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На косъм от трагедия: Български автомобил падна в морето на пристанище край Кавала (ВИДЕО)

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Лек автомобил с българска регистрация падна в морето на пристанището в Неа Перамос, край Кавала. Инзидентът е станал днес по обяд. По предварителна информация автомобилът е потеглил сам по наклонената рампа на пристанището и е паднал във водата.

Собственикът на колата е български гражданин, който е пътувал с двете си деца. За щастие, малко преди инцидента децата са слезли от колата, няма пострадали.

По всяка вероятност водачът не е вдигнал ръчната спирачка и не е оставил автомобила на скорост, което е позволило на колата да се придвижи по наклона към морето.

Пристанищните съоръжения в Неа Перамос са изградени с наклон за обслужване на фериботи и плавателни съдове, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Случаят е повод за предупреждение към българските туристи, които посещават гръцките пристанища, винаги да обезопасяват автомобилите си чрез ръчна спирачка и включена предавка, особено при паркиране върху наклонени участъци.

Автор: Ангел Тошев

#падна в морето #кола #българска регистрация #Кавала #автомобил

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