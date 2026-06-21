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Испания залага на единството за ключовия мач със Саудитска Арабия

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Национални отбори
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Футболистите на Луис де ла Фуенте подчертаха значението на колектива след разочароващото равенство срещу Кабо Верде

испания залага единството ключовия мач саудитска арабия
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Испанският национален отбор се готви за втория си двубой от група „H“ на Мондиал 2026 срещу Саудитска Арабия, а в лагера на "Ла Фурия“ основна тема е сплотеността на състава след неочакваното нулево равенство срещу Кабо Верде в първия мач.

В навечерието на срещата няколко от водещите фигури в отбора подчертаха, че именно силният колектив е в основата на успехите на Испания през последните години.

"По традиция в испанския национален отбор има много силен екип. Чувства се като семейство и всеки дава най-доброто от себе си за тима, оставяйки личните цели на заден план в името на общия успех“, заяви защитникът Марк Кукурея.

Вратарят Давид Рая също акцентира върху ролята на всички футболисти в състава, независимо дали започват като титуляри или остават на резервната скамейка.

"Ако се озова в друга роля, ще подкрепям съотборниците си и ще се опитвам да помогна с каквото мога. Необходими са както умствени, така и физически усилия, за да бъдеш готов във всеки един момент. В турнир като този може да се случи всичко и всяка грешка може да бъде решаваща“, коментира стражът на Испания.

Полузащитникът Микел Мерино пък отбеляза, че големите индивидуалности не трябва да поставят себе си над отбора.

"Да имаш голямо его не означава да се чувстваш по-важен от съотборниците си. Напротив – трябва да ги цениш и да разбираш, че успехът на отбора е успех за всички. Никой не е над останалите“, каза Мерино.

Той е убеден, че именно колективният дух е сред основните причини за доброто представяне на Испания в последните години.

"Успехите, които постигнахме, както и тези, към които се стремим, се дължат на здравия отборен дух. Имаме много примери за хора, които работят безкористно за общата цел. Това е фундаментална ценност за всички нас“, допълни халфът.

След колебливия старт срещу Кабо Верде испанците ще търсят първа победа на шампионата срещу Саудитска Арабия, като надеждите в лагера са, че именно единството и силният колектив ще помогнат на европейския тим да се върне на победния път.

#Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026

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