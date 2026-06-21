В Западния парк в София се проведе специално събитие – „Бягай с множествена склероза“. С него беше поставен финалът на инициативата на изпълнителния продуцент на „По света и у нас“ Гергана Василева – „Шест маратона на шест континента“. Събитието е с подкрепата на Столичната община.

Преди 16 години Гери Василева за първи път чува диагнозата множествена склероза. Още тогава решава да промени начина си на живот.

Гергана Василева, изпълнителен продуцент на „По света и у нас“: „Диагнозата чух преди около 16 години. Първата стъпка беше промяна в храненето, спортът беше втората, но то се случи в рамките на няколко месеца, така че всичко започна по едно и също време. Определено спортът към днешна дата приемам като най-сериозната терапия за мен и виждам, че това е наистина единственото нещо, което може да ми даде толкова много сила, колкото имам в момента.“

Гери започва инициативата „Шест маратона на шест континента“, за да покаже, че двигателната активност е най-добрата терапия. Подбира маратоните така, че всеки следващ да бъде по-предизвикателен от предишния.

Гергана Василева, изпълнителен продуцент на „По света и у нас“: „Всеки следващ беше все по-сложен, защото аз така ги бях избрала като места. Започнах от градски маратон – единственият градски беше в Берлин. След това имах маратон през мексиканската джунгла, след това в Австралия на остров Тасмания – там беше първата сериозна денивелация за мен, около 700 метра положителна денивелация. След което дойдоха планинските маратони, там беше над 1000 метра денивелацията. Имах два маратона, част от трасето на които беше над 3600 метра, така че всеки следващ маратон беше най-сериозното предизвикателство за мен.“

С петкилометрова обиколка в Западния парк днес тя постави точка на тази инициатива. Близки и приятели дойдоха, за да я подкрепят.

Галя Христозова: „Аз се чувствам чудесно, защото тичам за първи път 5 километра, но съм толкова вдъхновена от Гери и нейния подвиг, от това, което направи, че това ме мотивира да изкарам цялото трасе.“

Неда Кленска: „Иска ми се да повиши своята популярност, защото движението наистина е здраве, а в нейния случай даже и лечение.“

Алекс Христов, репортер в БНТ: „Искам да пожелая успех на Гери и да кажа, че всичко това, с което се занимава, е нещо страхотно. Продължавай, Гери, ние сме с теб.“