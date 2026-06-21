Днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание

На национална мюсюлманска конференция днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Засега кандидатите са двама.
Ахмед Хасанов, заместник-главен мюфтия: "Ще продължим нагоре в сферата на образованието с нашите училища, с нашите имами, с нашите районни мюфтийства, ще направим всичко възможно да направим една по-добра, по-модерна, по-справедлива, по-близка до хората институция."
Ведат Ахмед, председател на Висшия мюсюлмански съвет: "Да променим мюсюлманско изповедание в България. Основната ни цел е да изградим една по-стабилна институция с по-добре подготвени кадри, които да дадат повече от себе си за обществото, за мюсюлманската общност, за тяхното образование, за тяхното възпитание, за изграждане на ценности, морални, религозни, общочовешки ценности, които да допринесат за личния, душевния мир на хората, но и заедно с това и за обществения мир."