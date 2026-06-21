Днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание

На национална мюсюлманска конференция днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Засега кандидатите са двама.

Ахмед Хасанов, заместник-главен мюфтия: "Ще продължим нагоре в сферата на образованието с нашите училища, с нашите имами, с нашите районни мюфтийства, ще направим всичко възможно да направим една по-добра, по-модерна, по-справедлива, по-близка до хората институция."