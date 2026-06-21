Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на европейските политики

За първи път имаме министър-председател, който говори едно в предизборна кампания и прави същото, заяви евродепутатът Илхан Кючюк, член на групата "Обнови Европа" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Илхан Кючюк, евродепутат: ""Свръхдефицитът не е онова практика на Европейската комисия. ЕС, когато види проблем, може да алармира. Австрия и Белгия, както и държави като Италия и Франция, са били предупреждавани. Ние дълги години сме били жертва на тази двойственост на европейските политики и е крайно време да бъдат изработени хоризонтални инструменти, валидни за всяка една държава."

За поведението на Румен Радев като министър-председател Кючюк заяви.

Илхан Кючюк, евродепутат: За първи път имаме министър-председател, който говори едно в предизборна кампания, прави същото, когато стане министър-председател, и има самочувствието да го изразява във форумите или форматите, в които членуваме."

По отношение на санкциите за Русия и помощта за Украйна Кючюк заяви.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Няма единна позиция по този въпрос и в европейската политика. Позицията на ЕС няма да се промени, защото това означава да не бъде уважавано правото на всяка една държава да определя своите граници и съюзите, в които членува."

За позицията на България по 21-вия пакет санкции за Русия евродепутатът коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "В момента оформяме процеса, не резултата. Изготвянето на санкциите е процес, в който на различни нива държавите членки отчитат своите национални специфики. Позицията на България беше заявена. Национални специфики има и Словакия. Германия и Италия също имат обструкции по първия санкционен пакет. Резултатът ще го видим през месец юли."

За развитието на България Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Аз не мисля, че България ще се откъсне от европейския консенсус. България трябва да изгради консенсус за бъдеща архитектура за сигурност, включително и за военно-промишления комплекс. Инициативата SAFE е голяма възможност за България, предстои и втори кол по SAFE+. Най-важният въпрос е как ще използваме технологичното развитие на ЕС, за да можем това, което произвеждаме, да бъде с висока добавена стойност. България трябва да оформи своето ясно позициониране в дългосрочната финансова рамка. Това не са просто цифри – това е бюджетът на ЕС, т.е. каква е визията на Европа."

По отношение на политиката на ЕС Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "От много време общостопанската политика е подложена на тежка критика, както и кохезионните фондове. България трябва не да се противопоставя на новите приоритети, а те да бъдат включени в синергичен ефект, за да има средства за индустрия, конкурентоспособност, изграждане на новата архитектура за сигурност и по-активна външна политика, но и да се защити кохезията. Все още имаме необходимост европейската солидарност да достига до всяко едно кътче на страната."

За случаят със запалените български дипломатически автомобили в Скопие и отношенията между България и РСМ Кючюк коментира.

Илхан Кючюк, евродепутат: "Всяка държава преценява в кои съюзи иска да членува. Влизането в ЕС означава изработването на консенсус в собствената страна. Северна Македония трябва да реши къде иска да бъде – дали в ЕС или извън него. Безспорно стратегическият интерес и на Република Северна Македония, и на България е политиката по разширяване да се случи. Но тя не може да се случи на всяка цена – има минимални стандарти, които трябва да бъдат изпълнени. Френското предложение трябва да бъде спазено. Диалогът минава през разбирателство, а не чрез изграждане на мостове и стени."

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