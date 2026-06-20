БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се...
Чете се за: 00:55 мин.
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:50 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 21 сигнала за мазут по плажовете край Созопол и Царево само за денонощие. Сигнали има от Северното Черноморие – до плажовете Романтика и Камчия.

Три министерства проверяват какво е довело до изплуването на черните петна. Днес министърът на туризма настоя за незабавна информация от компетентните институции и увери, че концесионерите ще почистят замърсените плажове. Междувременно "Морска администрация" е направила проверка, която е показала, че няма замърсяване на повърхността на водата. Иначе и днес на нови плажове продължават да изплуват нефтени петна, някои от тях стигаха и до Северното Черноморие.

Колко е голям проблемът, кой точно го е причинил и какво наказание ще понесе? Как реагираха властите?

„Това цялото нещо е мазут. Ето го. Всичките водорасли, всичко е в мазут, ето го“.

Днес и категоризираният като "екоплаж" Корал осъмна с черни петна по пясъка.

Венцислав Атанасов: „Краката ми бяха целите в мазут.

БНТ: Трудно ли го изчистихте?

– С плажно олио пада сравнително лесно, но е отвратително. Ужасно е. Имаше и кученца, целите от бели бяха станали далматинци“.

Ивелин: „Гледам къде са петна и гледам да ги прескачам. Бяхме във водата, засега сме чисти“.

Мартин Макавеев: „100 метра по-нагоре една жена ни предупреди, че има мазут и особено във водораслите да внимаваме, да не стъпваме. Това е много притеснително, защото тук изглежда малко по-див плаж и следваше да е по-чисто“.

Според екозащитници замърсяването идва от нефтени разливи в морето на около 20 км от брега в българската икономическа зона. Атанас Русев от 15 години следи мазутните петна, изплуващи на брега.

Атанас Русев, сдружение „Да запазим Корал“: „Включително съм установявал и корабите, които го причиняват. За тези 15 години абсолютно нищо не се е променило. Непрекъснато наблюдавам сателитни снимки. Примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 кв. км замърсяване в морето, което е видимо на сателитните снимки, това е само в един момент от време, значи си представете, че това се случва всеки Божи ден“.

След проверка на експерти от Морска администрация не е установено замърсяване на водната повърхност. Според тях изхвърлените черни петна по плажовете се дължат на старо замърсяване с нефтопродукти, което вълните са отнесли на брега.

Позиция на Министерството на транспорта:

"Морска администрация – Бургас е обследвала водната повърхност и не е установила наличие на текущо замърсяване. Според експертите става въпрос за стари замърсявания с нефтопродукти, които при бурно море се изхвърлят на брега от вълните заедно с водорасли и други морски отпадъци. Такива условия бяха налице през последните дни. Концентрирани петна и топчета мазут са установени в участъци, където морските вълни достигат до плажната ивица."

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Апелираме да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването. Когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш. Много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания."

От туристическия бранш настояват кораби, които са установени като замърсители, да бъдат ограничени да навлизат в териториалните води на българското море.

#родното Черноморие #замърсяване с мазут #три министерства #плажове #мазут

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
2
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"
3
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са...
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
4
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
5
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
С 15–20% увеличение на цените спрямо миналата година по Северното Черноморие отчитат от бранша
6
С 15–20% увеличение на цените спрямо миналата година по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Общество

Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от балканската олимпиада по математика в Румъния Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от балканската олимпиада по математика в Румъния
Чете се за: 01:40 мин.
Започва кампания за превенция и рисковете, свързани с нелегалната миграция Започва кампания за превенция и рисковете, свързани с нелегалната миграция
Чете се за: 00:47 мин.
Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат
Чете се за: 04:05 мин.
ЦИК приключи работата си в мандат 2021-2026 с 10 национални избора и 174 частични вота ЦИК приключи работата си в мандат 2021-2026 с 10 национални избора и 174 частични вота
Чете се за: 00:57 мин.
Торс на Херакъл разкри следи от по-древен храм в Хераклея Синтика Торс на Херакъл разкри следи от по-древен храм в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Шок в цените по морето: 9 евро за таратор в Созопол, проверки за завишения в заведенията Шок в цените по морето: 9 евро за таратор в Созопол, проверки за завишения в заведенията
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Челен удар между два леки автомобила с пострадал затвори временно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Български ученици спечелиха три златни и три сребърни медала от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама младежи са с тежки изгаряния след удар от волтова дъга на жп...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ