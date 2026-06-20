Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА)

Над 21 сигнала за мазут по плажовете край Созопол и Царево само за денонощие. Сигнали има от Северното Черноморие – до плажовете Романтика и Камчия.

Три министерства проверяват какво е довело до изплуването на черните петна. Днес министърът на туризма настоя за незабавна информация от компетентните институции и увери, че концесионерите ще почистят замърсените плажове. Междувременно "Морска администрация" е направила проверка, която е показала, че няма замърсяване на повърхността на водата. Иначе и днес на нови плажове продължават да изплуват нефтени петна, някои от тях стигаха и до Северното Черноморие.

Колко е голям проблемът, кой точно го е причинил и какво наказание ще понесе? Как реагираха властите?

„Това цялото нещо е мазут. Ето го. Всичките водорасли, всичко е в мазут, ето го“.

Днес и категоризираният като "екоплаж" Корал осъмна с черни петна по пясъка.

Венцислав Атанасов: „Краката ми бяха целите в мазут. БНТ: Трудно ли го изчистихте? – С плажно олио пада сравнително лесно, но е отвратително. Ужасно е. Имаше и кученца, целите от бели бяха станали далматинци“. Ивелин: „Гледам къде са петна и гледам да ги прескачам. Бяхме във водата, засега сме чисти“. Мартин Макавеев: „100 метра по-нагоре една жена ни предупреди, че има мазут и особено във водораслите да внимаваме, да не стъпваме. Това е много притеснително, защото тук изглежда малко по-див плаж и следваше да е по-чисто“.

Според екозащитници замърсяването идва от нефтени разливи в морето на около 20 км от брега в българската икономическа зона. Атанас Русев от 15 години следи мазутните петна, изплуващи на брега.

Атанас Русев, сдружение „Да запазим Корал“: „Включително съм установявал и корабите, които го причиняват. За тези 15 години абсолютно нищо не се е променило. Непрекъснато наблюдавам сателитни снимки. Примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 кв. км замърсяване в морето, което е видимо на сателитните снимки, това е само в един момент от време, значи си представете, че това се случва всеки Божи ден“.

След проверка на експерти от Морска администрация не е установено замърсяване на водната повърхност. Според тях изхвърлените черни петна по плажовете се дължат на старо замърсяване с нефтопродукти, което вълните са отнесли на брега.

Позиция на Министерството на транспорта: "Морска администрация – Бургас е обследвала водната повърхност и не е установила наличие на текущо замърсяване. Според експертите става въпрос за стари замърсявания с нефтопродукти, които при бурно море се изхвърлят на брега от вълните заедно с водорасли и други морски отпадъци. Такива условия бяха налице през последните дни. Концентрирани петна и топчета мазут са установени в участъци, където морските вълни достигат до плажната ивица."

Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морски плажове: „Апелираме да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването. Когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш. Много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания."

От туристическия бранш настояват кораби, които са установени като замърсители, да бъдат ограничени да навлизат в териториалните води на българското море.