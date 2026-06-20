Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на преговорите Иран-САЩ утре

Иран затвори отново Ормузкия проток заради израелските удари по Ливан. Новината идва ден преди началото на преговорите САЩ-Иран в Женева.

Само два дни след еуфорията от подписания меморандум, който включваше отварянето на ключовия морски път, иранските военни блокираха отново протока, заради израелските удари в Ливан, съобщава се и за 35 жертви. На този фон утре в Женева започват преговорите между САЩ и Иран. Какви са очакванията?

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че до няколко дни ще отиде в Швейцария. Обявеното затваряне на Ормуз от Иран вдига залозите преди началото на преговорите.

Снимки: АП/БТА

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: "Джаред Къшнър и Стив Уитков са в Швейцария от няколко часа за решаване на някои технически елементи в преговорите. Разговарях с тях тази сутрин и по моя преценка, нещата вървят добре. "

Малко по-късно иранските революционни гвардейци предупредиха корабите да не приближават Ормузкия проток и обявиха, че затварянето му е само първа стъпка, ако другата страна не изпълнява ангажиментите си. Техеран съобщи, че преговорната му делегация отива в Швейцария и ще настоява за изпълнение на американските ангажименти в меморандума. Разговорите ще се проведат с посредничеството на Пакистан и Катар.

Есмаил Багаей - говорител на МВнР на Иран: "Не подписахме споразумението, за да не бъде прилагано. То беше постигнато след седмици на много интензивни преговори и с усилията на посредници и при добрата воля на Иран. Ангажимент срещу ангажимент. Ако другата страна откаже да спазва ангажиментите си, Иран ще вземе необходимите мерки."

Пакистанският вътрешен министър се срещна с иранските лидери в Техеран. Израел и Хизбула взаимно се обвиниха за нарушаване на примирието помежду им, влязло в сила в петък. Американското централно командване увери, че Иран не контролира Ормузкия проток и трафикът през него продължава. По американски данни само днес са преминали 55 търговски кораба, транспортирани са 17 милиона барела суров петрол.