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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан

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Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Снимка: АП/БТА

Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен отново. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции.

В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

#войната в Близкия изток #ормузки проток #Иран

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