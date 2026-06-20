Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят свои химни

Още 9 български училища ще пеят свои химни на всеки 15 септември. Творческата инициатива "Светилник" за пети път събира ученици, учители, композитори и текстописци, които под егидата на "Музикаутор" създават и изпълняват ученическите маршове.

Флашмоб пред Народния театър с участието на Детския радиохор на БНР, ученици и учители откри празничната програма. Тази година 9 училища представиха своя химн.

Снимки: БТА и БНТ

Цветомира Керемидчиева, заместник-директор на 97. СУ "Братя Миладинови": "Нашият химн се казва "Успехът се крие в теб". Той ще обединява поколения занапред." Иванина Харизанова, ученик: "Във всеки човек на училището се крие някакъв талант и той рано или късно ще се разкрие и ще придаде нещо добро".

Водещият на "По света и у нас" Костадин Филипов е автор на текста и музиката на химна на две от училищата в тазгодишното издание на инициативата.

Костадин Филипов, водещ на "По света и у нас": "Трудна е задачата, защото трябва да се запозная с историята на училището, с патрона на училището, да бъде лесно за пеене, бързо да се запомня, за да могат и най-малките да го пеят по тържества и откриване на учебната година".

На концерт на голямата сцена в Народния театър всяко училище представи своя химн и получи сертификат.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и водещият на предаването "100% будни" Стефан Щерев връчиха два от тях.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Българската национална телевизия подкрепя подобен род инициативи, които запазват българския дух, българската национална идентичност и нашата култура и именно затова БНТ за трета поредна година е медиен партньор на "Светилник".

За своята подкрепа за инициативата от самото ѝ начало специален плакет получи и генералният директор на БТА - Кирил Вълчев. Той му беше връчен от изпълнителния директор на "Музикаутор" Иван Димитров. А най-голямата награда за децата днес беше вълнението да представят достойно своето училище.