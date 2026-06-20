Оранжевият открит автобус поведе феновете на Нидерландия из улиците на Хюстън

Една от емблематичните традиции на големи футболни първенства е свързана с придвижването на нидерландските фенове в градовете домакини. Те са известни с това, че носят ярка футболна култура, а символ на техния колорит е оранжевият открит автобус, който води партитата. Енергичните паради наводняват улиците и площадите с оранжево море от фенове, а превозното средство е част от красивия спектакъл на "Оранйе".

И тази година автобусът е на мястото си. След дълго двуседмично пътуване от Европа, преди около 40 дни той пристигна в пристанището на Мексиканския залив Галвестън. Вече имаше и пътуване до Канзас Сити за мача на Нидерландия с Япония, а сега е в Хюстън за срещата с Швеция.

"Първият път, в който бяхме в този автобус, бе на европейското първенство през 2004 година в Португалия. Никой не очакваше, че ще се случи нещо подобно. Трябваше да го боядисаме в оранжево", разказва фен на клуба.

Традицията повелява хиляди холандски фенове да се подредят зад автобуса и да маршируват към стадиона. Автобусът е предназначен само за семейства и много малко представители на медиите.

На автобуса бяха и легендите на Нидерландия Уесли Снайдер и Едвин ван дер Сар.

"Знаем как да правим парти. Правим това във всеки един град, в който ходим и създаваме страхотна атмосфера. Няма други като нас. Не мисля, че имаме отбор, способен да стане шампион. Максимумът е четвъртфинал. Шампион ще е Франция", сподели Уесли Снайдер в интервю за БНТ.

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