Наум Шопов: За нас е празник да участваме на "Еко 25 часа на България"

Пилотът на отбор "Alley-oop" Наум Шопов има високи цели преди началото на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България".

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"Амбициите ни стават все по големи. За нас е празник, че имаме възможността да участваме в такива състезания. Организацията е прекрасна и нямам търпение за това, което предстои. Фактът, че състезанието е 25 часа е голямо предизвикателство както физически, така и психически. Най-трудното на тези състезания е издръжливостта. Около 03:00-04:00 часа моралът пада. Пет човека сме в отбора и се пада се по пет часа каране на човек, което е много", сподели актьорът в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.