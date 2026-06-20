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Наум Шопов: За нас е празник да участваме на "Еко 25 часа на България"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Абрашева
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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Актьорът цели достойно представяне на картинг състезанието за издръжливост.

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Пилотът на отбор "Alley-oop" Наум Шопов има високи цели преди началото на картинг състезанието за издръжливост "Еко 25 часа на България".

Гледайте надпреварата пряко по БНТ 3 в хода на уикенда.

"Амбициите ни стават все по големи. За нас е празник, че имаме възможността да участваме в такива състезания. Организацията е прекрасна и нямам търпение за това, което предстои. Фактът, че състезанието е 25 часа е голямо предизвикателство както физически, така и психически. Най-трудното на тези състезания е издръжливостта. Около 03:00-04:00 часа моралът пада. Пет човека сме в отбора и се пада се по пет часа каране на човек, което е много", сподели актьорът в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

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