БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Максималните температури днес ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°, по-ниски по Черноморието – между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 21° по северното крайбрежие до 23° по южното.

Ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток, в планините - временно силен, от североизток.

Слънчево ще бъде и в неделя, в първия ден от астрономическото лято, с временни увеличения на облачността след обяд. Ще бъде почти тихо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е слабо.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево, но в западните райони ще има валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки.

В сряда и в източните райони на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В четвъртък ще бъде слънчево, а следобедни валежи и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

#времето днес #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
2
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
4
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
5
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
6
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Времето

Максимални температури между 23° и 33° в събота
Максимални температури между 23° и 33° в събота
Очакват ни много горещи температури до понеделник Очакват ни много горещи температури до понеделник
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчев уикенд с температури до 33 градуса Слънчев уикенд с температури до 33 градуса
Чете се за: 01:52 мин.
Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:15 мин.
Горещата вълна от Европа достига страната през уикенда Горещата вълна от Европа достига страната през уикенда
Чете се за: 02:00 мин.
Слънчево време с условия за градушки в източните и планинските райони следобед Слънчево време с условия за градушки в източните и планинските райони следобед
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция? Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари "Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делян Добрев се оттгеля от парламента Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
С флашмоб и концерт завърши тазгодишното издание на инициативата...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Протести в Румъния под наслов "Трябва да защитим...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ