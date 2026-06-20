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Протести в Румъния под надслов "Трябва да защитим демокрацията"

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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В Букурещ се проведе протест под надслов "Трябва да защитим демокрацията". Недоволството е насочено срещу решения на съдебната система, които според организаторите на демонстрацията подкопават върховенството на закона.

В петък вечер няколко хиляди румънци излязоха на площада, за да подкрепят премиера Боложан и да протестират против това, което те виждат като намеса на правосъдието в политическия процес. В четвъртък, който беше наречен "Черния четвъртък за румънската демокрация", румънското правосъдие взе три спорни решения.

Първо беше обвинен кметът на Букурещ, който е съюзник на Боложан, в корупция. След това беше обвинен кметът на Тимишоара, който е председател на най-голямата реформаторска партия в Румъния. И не на последно място беше взето решение на съда, което е намеса във вътрешния живот на национално-либералната партия.

Хората са недоволни от това, че изглежда президентът вече е склонен да приеме и подкрепа от крайната десница за правителството, което трябва да бъде гласувано следващата седмица.

#съдебна систима #румъния #протест

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