Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?

Преди големите горещини жителите на селата в Кюстендилско са притеснени да не се повтори водният режим от предишни години. Населените места в община Невестино през летните месеци през последните няколко години почти нямат вода. Проблеми очакват и това лято.

Елена Начева, жител на село Смоличано, община Невестино: „Проблемът при нас с водата не е толкова поради липса на вода, а поради липса на поддържане на каптажа. Каптажът, който използваме ние, в Рекалийска махала, е на 70 години. Този каптаж е регистриран, изследван, ограден, но всички институции, които го поддържат, си мислят, че като сложат една бодлива тел решават проблема. Лично със съседи от махалата сме си поддържали каптажа.“

Кочериновското село Мурсалево също е сред населените места, които всяко лято са на воден режим. Жители на Мурсалево споделят:

„Проблем е, наложи се да си сложим бидон, за да има вода, защото не мога да си донеса от друго място нито за пиене, нито за миене.“ „Аз съм си решил проблема, като съм си направил сондаж, но това е голяма инвестиция и не всеки може да си го позволи.“ „Не разчитам на ВиК, вода няма, водата не става за пиене, в моментите, в които я има, е кална.“

Добрата новина за жителите на село Мурсалево е, че в края на юни вода по чешмите все още има. Точно по това време миналата година режимът вече е бил започнал.

С ремонти на най-проблемните места местната власт и ВиК – Кюстендил се опитват да спрат течовете.

Юрий Ковачев, кмет на село Мурсалево: „Вече подменихме два противопожарни крана, от които изтичаше по една тръба под налягане, имаме още доста течове да спираме… Ако има валежи, ако има Балканът водичка, ще имаме и ние вода.“

От ВиК – Кюстендил призовават хората да няма разхищения и напомнят, че питейната вода не трябва да се използва за поливане.