БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?

Преди големите горещини жителите на селата в Кюстендилско са притеснени да не се повтори водният режим от предишни години. Населените места в община Невестино през летните месеци през последните няколко години почти нямат вода. Проблеми очакват и това лято.

Елена Начева, жител на село Смоличано, община Невестино: „Проблемът при нас с водата не е толкова поради липса на вода, а поради липса на поддържане на каптажа. Каптажът, който използваме ние, в Рекалийска махала, е на 70 години. Този каптаж е регистриран, изследван, ограден, но всички институции, които го поддържат, си мислят, че като сложат една бодлива тел решават проблема. Лично със съседи от махалата сме си поддържали каптажа.“

Кочериновското село Мурсалево също е сред населените места, които всяко лято са на воден режим. Жители на Мурсалево споделят:

„Проблем е, наложи се да си сложим бидон, за да има вода, защото не мога да си донеса от друго място нито за пиене, нито за миене.“

„Аз съм си решил проблема, като съм си направил сондаж, но това е голяма инвестиция и не всеки може да си го позволи.“

„Не разчитам на ВиК, вода няма, водата не става за пиене, в моментите, в които я има, е кална.“

Добрата новина за жителите на село Мурсалево е, че в края на юни вода по чешмите все още има. Точно по това време миналата година режимът вече е бил започнал.

С ремонти на най-проблемните места местната власт и ВиК – Кюстендил се опитват да спрат течовете.

Юрий Ковачев, кмет на село Мурсалево: „Вече подменихме два противопожарни крана, от които изтичаше по една тръба под налягане, имаме още доста течове да спираме… Ако има валежи, ако има Балканът водичка, ще имаме и ние вода.“

От ВиК – Кюстендил призовават хората да няма разхищения и напомнят, че питейната вода не трябва да се използва за поливане.

#община Невестино #Кюстендил #водна криза #воден режим

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
2
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
4
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
5
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
6
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Регионални

Илин Димитров: Благодаря на концесионерите и наемателите, които веднага започнаха работа на място
Илин Димитров: Благодаря на концесионерите и наемателите, които веднага започнаха работа на място
Работилница за приготвяне на полски хляб: Домакин на инициативата е остров „Света Анастасия“ Работилница за приготвяне на полски хляб: Домакин на инициативата е остров „Света Анастасия“
Чете се за: 01:30 мин.
Има пострадали при сбиване на Централния кооперативен пазар в Габрово Има пострадали при сбиване на Централния кооперативен пазар в Габрово
Чете се за: 00:47 мин.
Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър
Чете се за: 01:35 мин.
Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София
Чете се за: 02:42 мин.
Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Делян Добрев се оттгеля от парламента
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари "Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от "сивия списък" за пране на пари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Бойко Борисов: Санкциите за Русия от 6 месеца станаха за 1 година
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Илин Димитров: Благодаря на концесионерите и наемателите, които...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ