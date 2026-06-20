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Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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преговорите сащ иран отложени израел bdquoхизбулаldquo сключиха примирие ливан
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Най-малко петима души са загинали при израелски удари в Ливан независимо от обявеното примирие, което влезе в сила вчера следобед. Опасността от нова ескалация на напрежението в Ливан се засилва, докато за Швейцария пътуват специалните пратеници на Доналд Тръмп за преговори с Иран.

По-малко от 24 часа след като Израел и Хизбула се съгласиха да прекратят огъня, споразумението изглежда все по-крехко. Ливански медии съобщават, че през изминалата нощ израелски военни самолети и дронове са нанесли удари в района на Набатия като са атакували жилищни блокове и къщи. Около 6. 30часа тази сутрин израелски изтребители са атакували Арабсалим. При операцията са убити трима души.

И в Ливан, и в Израел са скептични, че споразумението ще е успешно.

Нурит, израелска гражданка: "Няма прекратяване на огъня. Само се заблуждават хората като ситуацията е наричана "прекратяване на огъня"."

Рания, разселена ливанка: "Не знам какво ще направи Америка. Господин Тръмп постоянно повтаря, че е най-великият лидер, че Америка е суперсила, че Ливан трябва да просперира. Но искаме той да ни чуе."

Споразумението между Израел и шийтската групировка Хизбула се приема като тест за сделката между Иран и Съединените щати. Прекратяването на огъня беше обявено след размяна на удари, при които загинаха четирима израелски войници и около 50 ливанци. Заради ескалацията бяха отменени преговорите между Съединените щати и Иран в Швейцария.

За там пътуват специалният пратеник Ситв Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. От Белия дом съобщиха, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс също е в готовност да отпътува за Швейцария. Но дали американската и иранската делегация ще седнат на масата на преговорите зависи от обстановката в Ливан.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Вашингтон ще бъде отговорен, ако някой от ангажиментите в меморандума бъде нарушен. Техеран обвързва сзелката с Вашингтон с мира в Ливан. Но позицията на израелската армия е, че че няма да се изтегли от Южен Ливан, докато шийтската групировка Хизбула не се разоръжи.

#примирието #САЩ #Иран #Швейцария

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