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Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Натоварен трафик по пътищата в Югозападна България. Една от конфликтните точки е край Симитли.

До пътен възел "Симитли" стигат тапите, които започват от светофара в град Кресна. Близо 20 км е т.нар. тапа, която е и в Кресненското дефиле. Основната причина за нея е огромният брой автомобили, които са се насочили към Банско и към плажовете на южната ни съседка.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" и камерите там около 2000 автомобила на час преминават в посока южната ни съседка. Пропускателната способност на Е-79 към Гърция е около 700 автомобила на час.

Пътуващи споделят:

„За Сандански пътуваме от вчера. Вчера опитахме да минем, заседнахме в дефилето и се върнахме, днес е същият кошмар.“

„Много е трафикът, закъснявам за сватба и не знам дали ще стигна. Натоварено е много.“

#пътуване до Гърция #Симитли #пътуване #трафик

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