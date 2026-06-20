Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?

Натоварен трафик по пътищата в Югозападна България. Една от конфликтните точки е край Симитли.

До пътен възел "Симитли" стигат тапите, които започват от светофара в град Кресна. Близо 20 км е т.нар. тапа, която е и в Кресненското дефиле. Основната причина за нея е огромният брой автомобили, които са се насочили към Банско и към плажовете на южната ни съседка.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" и камерите там около 2000 автомобила на час преминават в посока южната ни съседка. Пропускателната способност на Е-79 към Гърция е около 700 автомобила на час.

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